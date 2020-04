Coronacrisis zit Telstar dwars: ’Absoluut balen’

„Dit is absoluut balen”, zegt commercieel directeur Steef Hammerstein. „Dit zijn omstandigheden die niemand vooraf had kunnen bedenken. Wij vinden het ook niet gepast om nu investeringen te vragen bij onze sponsoren en partners, die veelal zelf alle zeilen moeten bijzetten in deze tijd.”

Telstar, de huidige nummer 10 van de KKD, heeft een ambitieus beleidsplan tot aan 2026 gemaakt. De club uit Velsen-Zuid wil in die periode de faciliteiten in het stadion verbeteren en de capaciteit vergroten. Nu passen er zo’n 3600 mensen in. Het grote doel is promotie naar de eredivisie.

„Vertraging wil ik dit niet noemen”, zegt Hammerstein. „De plannen voor 2026 blijven net zo hoog op ons lijstje staan als voor deze crisis. We moeten alleen wel bekijken wat nu reëel is, maar bovenal verantwoord. We hebben er straks niets aan als er een promenade staat die niet gebruikt gaat worden omdat we de investering als club niet te boven komen.”