Spaanse media na nieuwe mokerslag: ’Hel waarin Barça is neergestreken, lijkt geen uitgang te hebben’

Voetbal

Frenkie de Jong na ’heel zware klap’ voor FC Barcelona: ’Dat is natuurlijk superslecht’

Frenkie de Jong was behoorlijk van slag na de ontmoedigende nederlaag bij Benfica (3-0) in de Champions League. „Dit is een heel zware klap”, bekende hij bij RTL7. Eerder verloor de ploeg van de geplaagde trainer Ronald Koeman ook al met 3-0 van Bayern München.