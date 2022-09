Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Andries Jonker slaagt met Leeuwinnen direct in eerste missie Streep onder EK-ellende dankzij WK-ticket door spookdoelpunt: ’Een zwart gat’

Dolle vreugde bij Stefanie van der Gragt en Vivianne Miedema na de winnende goal tegen IJsland. Ⓒ Foto ANP/HH

UTRECHT - Het gevoel van de spelers was met Andries Jonker als nieuwe bondscoach al beter en dankzij de sensationele zege op IJsland in de Galgenwaard is het sentiment nu écht 180 graden gekanteld na het totaal mislukte EK van afgelopen zomer. Nederland zag in de Galgenwaard hoe vier ballen op lat en paal uiteenspatten, maar won dankzij een heus spookdoelpunt in extremis alsnog (1-0) en gaat ’gewoon’ naar het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.