VIDEO Magistrale assist Ajax-huurling Ünüvar bij debuut Trabzonspor

Door een razendsnelle handeling met een pass achter zijn standbeen, stelde Ünüvar zes minuten voor tijd in staat om de 2-2 te maken. De huurling was pas enkele minuten daarvoor in het veld gekomen.

Helaas voor Ünüvar ging het in de slotfase alsnog mis, want diep in blessuretijd maakte Adana Demirspor via Samet Akaydın de winnende. Het is een bittere pil voor de regerend Turks kampioen, die na zes speelronden in de middenmoot staat.

Roma in het spoor van koplopers

AS Roma houdt in de Italiaanse voetbalcompetitie aansluiting met de koplopers. De formatie van trainer José Mourinho won bij Empoli (1-2) en staat nu vijfde. De achterstand op de koplopers Napoli, AC Milan en Atalanta bedraagt echter slechts 1 punt. Udinese, de nummer 4, heeft evenveel punten als Roma.

Tammy Abraham was trefzeker tegen Empoli. Ⓒ ANP/HH

Na ruim een kwartier kwamen de Romeinen op voorsprong door Paulo Dybala. Vlak voor rust maakte Filippo Bandinelli gelijk voor Empoli. Zo'n 20 minuten voor tijd zette Tammy Abraham AS Roma opnieuw op voorsprong. Lorenzo Pellegrini had de wedstrijd vanaf elf meter in het slot kunnen gooien, maar miste zijn strafschop. Jean-Daniel Akpa Akpro werd kort voor tijd uit het veld gestuurd, waardoor Empoli het duel met tien spelers eindigde.

Sam Lammers verscheen bij de thuisploeg aan de aftrap. De oud-PSV'er werd een kleine tien minuten voor tijd gewisseld.

La Liga

In Spanje won Osasuna maandagavond de uitwedstrijd bij Almeria. Ezequiel Avila zorgde na een klein half uur voor de enige treffer van de wedstrijd.