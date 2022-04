Luuk de Jong kopt Barça in blessuretijd opnieuw naar winst

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

FC Barcelona overleefde een tweede strafschop in minuut 56 en kwam kort daarna op voorsprong. Vlak voor tijd leek het alsnog mis te gaan toen Clement Lenglet de derde penalty veroorzaakte: 2-2. Maar daar was opnieuw het gouden hoofd van Luuk de Jong, zes minuten voor tijd ingebracht voor Pierre-Emerick Aubameyang als de redder in nood. En wéér stelde hij niet teleur. Eén perfecte voorzet van Jordi Alba was genoeg voor de Nederlander, die deze inmiddels als bij wijze van vanzelfsprekendheid binnenkopte.

Dat terwijl het ontzettend moeilijk ging voor FC Barcelona. De ploeg kreeg terecht lof over het spel de laatste weken, maar nadat het donderdag in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt pas ging voetballen toen Frenkie de Jong en Ousmane Dembélé in het veld kwamen, daar begon het nu apatisch in Valencia. Barça was een helft lang onherkenbaar.

Frenkie de Jong startte weer in de basis en Luuk de Jong zat op de bank (Memphis wordt donderdag in de Europese return terugverwacht), in een duel waarin Barcelona lang de wil niet kon opleggen aan de laagvlieger van La Liga. Er was weinig beweging bij een Barcelona dat zich op de automatische piloot naar een overwinning leek te willen spelen. Dat viel tegen.

De schrik sloeg de Catalanen om het hart, toen de 34-jarige captain José Luis Morales zich over een rode loper tot aan doelman Marc-André Ter Stegen wist te slalommen. Maar zijn inzet na 26 minuten, werd net voldoende afgeremd door de Duitse goalie, waarna Eric Garcia de bal van de lijn kon halen.

In minuut 52 scoorde de gehaaide spits en captain van Levante alsnog, toen Dani Alves linksback Son vloerde in het strafschopgebied. Morales schoot de 1-0 binnen vanaf de stip. Vier minuten later leek hij na een handsbal van Eric Garcia opnieuw van elf meter te kunnen aanleggen, maar Roger meldde zich plotseling achter de bal. Ter Stegen pakte zijn inzet en vervolgens leek alles ten goede te keren voor Barcelona.

Xavi greep in en haalde de tegenvallende Nico Gonzalez naar de kant én Frenkie de Jong. De invallers heetten Gavi en Pedri, die een keer wat meer rust kreeg zoals ‘Frenkie’ een aantal dagen eerder. Op het uur spelen legde assistkoning Dembélé een bal vanaf rechts panklaar op het hoofd van spits Aubameyang: 1-1. Drie minuten later trok Gavi een bal terug op Pedri, die laag de verre hoek vond: 1-2 en de klus leek binnen no-time geklaard.

Aanval afgewend, zou je zeggen. Maar waar Barcelona 29 speelrondes lang geen penalty tegen kreeg, kreeg het nu zijn derde tegen in één wedstrijd. De koud ingevallen Clement Lenglet, die vorig jaar al vaker dan men lief was als spookrijder fungeerde in het elftal van Ronald Koeman, veroorzaakte dom de derde elfmetertrap. Gonzalo Melero tekende in minuut 83 voor de 2-2.

Dure verliespunten voor Barcelona, dat concurrent Sevilla plek twee weer zag overnemen na de 4-2 winst op Granada. Zo leek het. Maar Luuk de Jong herstelde alsnog de orde voor de nummer twee van Spanje.