Sarina Wiegman en Engeland starten EK met kleine zege op Oostenrijk

Niet elk stoeltje op Old Trafford was bezet toen het EK voor vrouw in gang werd gezet, maar toch was het kabaal waarmee Engeland en Oostenrijk begeleid werden indrukwekkend. De Engelse fans zagen dat Oostenrijk aardig meevoetbalde in de openingsfase, maar na ruim een kwartier werd de score geopend door de thuisploeg. Fran Kirby kreeg de bal met een boogje bij Beth Mead, die op haar beurt de bal over de doelvrouw heen lobte en zo de eerste goal van het toernooi maakte.

Engeland werd beter en beter en was via een kopbal van Ellen White al snel dicht bij een tweede treffer. De beste kans was er op slag van rust na een goed uitgespeelde aanval. Lauren Hemp kon vrij uithalen, maar Manuela Zinsberger kwam goed uit haar doel en blokte de inzet met een knappe reflex. Oostenrijk had gedurende de eerste helft wel een paar speldenprikjes in huis, maar kon geen echte kans afdwingen.

Na rust zetten de bezoekers meer aan, maar de Engelse verdediging had haar zaakjes goed op orde. Ondanks dat Oostenrijk veel op de vijandelijke helft was, hoefde keepster Mary Earps amper in actie te komen. Pas een klein kwartier voor tijd moest ze voor het eerst in actie komen. Barbara Dunst kwam naar binnen en plaatste de bal in de verre hoek, maar Earps zat er goed bij. Ook een paar minuten voor tijd moest ze nog een keer naar de hoek, ook dit deed zij uitstekend.

Zo zijn de eerste punten voor Wiegman en Engeland binnen en heeft Wiegman nog altijd een honderd procent score als het gaat om het winnen van duels op het EK. Op 11 juli volgt de tweede wedstrijd tegen Noorwegen, dat donderdag in actie komt tegen Noord-Ierland.