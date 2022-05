Indrukwekkende herdenking Lukoki in bijzijn zoontje

Even voor de wedstrijd kwamen spelers en trainers van FC Twente het veld op en bij een portret van Lukoki deden ze allemaal een bloem in een vaas. Op uitnodiging van de club uit Enschede woonden enkele naasten de wedstrijd bij. Zo kwam het zoontje van de overleden voetballer met de selectie van Twente het veld op kwam, wat voor hartverscheurende beelden zorgde.

Lukoki werd afgelopen zomer door FC Twente gecontracteerd na een weinig geslaagde periode bij het Turkse Yeni Malatyaspor. Maar al in zijn eerste week scheurde de aanvaller zijn kruisband, zodat hij nooit in actie zou komen voor FC Twente. De aanvaller stond tot februari onder contract bij de club uit Enschede. Zijn contract werd ontbonden na een veroordeling vanwege huiselijk geweld.

Bij de hele spelersgroep maar met name ook bij Virgil Misidjan die jarenlang met Lukoki samenspeelde bij het Bulgaarse Ludogorets Razgrad. Ook Joshua Brenet en Ramiz Zerrouki kenden de Amsterdammer al langer. Trainer Ron Jans werkte eerder bij PEC Zwolle al samen met Lukoki. „Ik wilde hem weer oppoetsen bij FC Twente, maar al in zijn eerste week scheurde hij zijn kruisband. Later kwamen er die andere dingen bij, maar wat voor mij voorop staat, is dat Jody echt geliefd was bij iedereen die hem heeft gekend. Zo herinner ik me hem”, aldus de FC Twente-trainer.

Het overlijden van Lukoki is voorwerp van politie-onderzoek. De aanvaller zou slachtoffer zijn geweest van een mishandeling door twee bekenden, waaraan hij een ontsteking aan zijn been overhield, die leidde tot een amputatie. Uiteindelijk zou de voetballer in coma zijn geraakt en overleden zijn aan een hartstilstand. Er wordt sectie verricht om te bepalen wat de precieze doodsoorzaak van Lukoki is geweest.

Behalve bij FC Twente is ook bij zijn oude clubs Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle stilgestaan bij zijn overlijden. Alle drie de clubs spelen woensdagavond met rouwbanden en bij Ajax-SC Heerenveen en SC Cambuur-Willem II is er voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte geweest.