Daniil Medvedev blaast aftocht in Parijs en slaat racket stuk

De wedstrijd duurde 2 uur en 46 minuten. Medvedev maakte op een cruciaal moment een dubbele servicefout, waardoor De Minaur zijn vierde matchpoint benutte. Daarop sloeg de 26-jarige Medvedev uit frustratie zijn racket stuk. Voor De Minaur, de nummer 25 van de wereld, betekende het de grootste overwinning uit zijn carrière. De voorgaande achttien partijen tegen een tennisser uit de top 5 had hij verloren.

Medvedev had afgelopen week nog het ATP-toernooi van Wenen gewonnen. Na de vroege uitschakeling kan de Rus zich gaan opmaken voor de ATP Finals, van 13 tot en met 20 november in Turijn.

De Canadees Felix Auger-Aliassime heeft in Parijs met veel moeite zijn veertiende achtereenvolgende overwinning geboekt. De 22-jarige nummer 8 van de wereld, winnaar van drie toernooien op rij, kwam na de eerste set te hebben verloren in de tweede met 4-1 achter tegen de Zweed Mikael Ymer. Auger-Aliassime richtte zich op en won de partij na 3,5 uur: 6-7 (6) 6-4 7-6 (6). Zo houdt de Canadees een goede kans op deelname aan de ATP Finals. Begin dit jaar won hij ook het toernooi van Rotterdam.

Carlos Alcaraz, die zaterdag in de halve finales van Basel nog kansloos had verloren van Auger-Aliassime, plaatste zich eenvoudig voor de volgende ronde in Parijs. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg de Japanner Yoshihito Nishioka in twee sets (6-4 6-4).