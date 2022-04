Club Brugge doet miljoenenbod op Groningen-revelatie Bjorn Meijer (19)

De 19-jarige verdediger uit eigen opleiding beleeft dit seizoen een stormachtige doorbraak bij FC Groningen. De subtopper heeft een bedrag van 5 miljoen euro in het hoofd voor Meijer. Dat is Brugge vooralsnog te gortig, maar de Belgische topclub heeft al wel een eerste miljoenenbod uitgebracht. Het verschil tussen vraag en aanbod is nog wel aanzienlijk melden Belgische bronnen, maar Brugge hoopt desondanks snel zaken te doen.

De linksback heeft bij FC Groningen nog een contract tot medio 2023 met daarin een optie voor nog een jaar. Meijer speelt nog op een soort jeugdcontract en FC Groningen was met de speler in gesprek over het openbreken, opwaarderen en verlengen van de verbintenis. Die gesprekken liggen nu stil.

Concurrentie aftroeven

Meijer, een fysiek sterke en aanvallend ingestelde back, heeft de interesse gewekt van meerdere clubs, maar Club Brugge hoopt de concurrentie af te troeven door snel zaken te doen. De Belgen zijn al langer op zoek naar een goede invulling van de linksbackpositie, die minder goed bezet is. Eerder had Brugge ook al interesse in Feyenoorder Tyrell Malacia.

Brugge heeft traditioneel veel Nederlandse spelers onder contract staan. Momenteel zijn dat er drie: Noa Lang, Ruud Vormer en Bas Dost. Maar de kans is aanwezig dat ze alle drie komende zomer een stap gaan maken. Het contract van Dost loopt af en de spits, die alleen als pinchhitter minuten maakt, zal een nieuwe club zoeken. Vormer is ook onder Schreuder veel terug te vinden op de reservebank en het is de vraag of hij in deze rol verder wil bij Brugge. En Lang heeft zijn zinnen gezet op een stap omhoog deze zomer.