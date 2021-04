Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Bij uitschakeling níet mijn laatste Europese duel’

Hij vervolgt: „Ik ga daar wel vanuit ja, dat ik volgend seizoen trainer ben hier. Ik ben alleen bezig met Ajax. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en heb nog een contract voor een jaar. We zijn een ploeg aan het bouwen die moet kunnen wedijveren met de grote Europese ploegen.”

Maar uitschakeling, zo ver is het zeker nog niet als het aan Ten Hag ligt. „Wij moeten het spel van Roma gaan lezen, maar we zijn daarop voorbereid. Met divers aanvalsspel hebben we in Amsterdam veel kansen gecreëerd. We hebben goed spel laten zien, maar we waren niet effectief genoeg en kwetsbaar in onze eigen box. En dat moet morgen beter.”

Streepje voor

Wat kan hij nog leren van Italiaanse ploegen? „Mentaal en qua meedogenloosheid hebben Italiaanse teams een streepje voor. Je moet op het juiste moment tegen ze toeslaan voor een resultaat. Maar vorige week hebben wij een buitengewoon hoog niveau gehaald.”

Bang voor Roma-counters is Ten Hag niet. „We weten dat ze dat goed kunnen, maar we hebben die vorige week prima tegen kunnen houden.”

Bekijk ook: Ajax maakte 13 keer eerder Europese nederlaag onschadelijk

Bekijk ook: Maarten Stekelenburg keert tegen AS Roma terug onder lat bij Ajax

Maarten Stekelenburg tijdens de persconferentie in Stadio Olimpico. Ⓒ ANP

Stekelenburg start tegen oude club

Maarten Stekelenburg kan het doel van Ajax verdedigen tegen zijn oude club AS Roma. „Ik ben fit en heb geen last meer van mijn knie”, zei hij vlak voor de laatste training voor het tweede duel in de kwartfinales van de Europa League. „Ik ben er klaar voor.”

De 38-jarige Stekelenburg raakte anderhalve week tijdens de warming-up van het uitduel met sc Heerenveen geblesseerd aan een knie. Hij werd de afgelopen drie wedstrijden vervangen door Kjell Scherpen, die schuldig was aan de gelijkmaker van AS Roma in de Johan Cruijff ArenA.