Max Verstappen: ‘Ze zeggen dat het is opgelost’

Met name in de kwalificatie, maar ook in de race, klaagde Verstappen over het gemis aan extra vermogen. De motor sprong als het ware in de veiligheidsmodus. Een softwareprobleem vanuit Honda, maar ook vanuit het controlesysteem van autosportfederatie FIA, dat voor alle teams hetzelfde is. ,,Maar ze zeggen dat het is opgelost, dus ik ga daar maar vanuit”, aldus Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Singapore.

Bekijk ook: Vettel moet oppassen voor schorsing

De Limburger kijkt na moeizame weekenden in België en Italië uit naar de race in Azië. Het stratencircuit ligt Red Bull goed. Verstappen eindigde vorig jaar als tweede. Toch is hij terughoudend wat zijn prognose betreft. Hij legt uit waarom.

,,Ik ben inderdaad voorzichtig. Ik kan niet té positief zijn, want dan zit het meestal tegen. Ik wacht het nog gewoon rustig af. Laten we eerst de komende dagen maar eens zien hoe snel we zijn. Natuurlijk, we hebben betere kansen dan in Spa of Monza. We moeten er uiteindelijk wel staan. Je moet altijd een goede set-up vinden en een goede balans in de auto krijgen.”

Er wordt volop gesleuteld aan de bolide van Msx Verstappen. Ⓒ AFP