Van Bommel gaf Malen woord in kleedkamer

Malen kreeg na afloop in de kleedkamer het woord. Van Bommel: „Iedereen feliciteer je natuurlijk. Maar als je vijf keer scoort, dan moet de speler in kwestie wat zeggen. Hij bedankte zijn medespelers en vond het, ook met het Nederlands elftal erbij, een hele mooie week.”

Van Bommel was ondanks de ruime zege kritisch op zijn verdediging. „We hadden minimaal twee doelpunten tegen kunnen krijgen. We moeten geconcentreerder zijn. We moeten de tegenstander niet het gevoel geven dat er iets te halen is.”

Bergwijn

Van Bommel rekent erop dat Steven Bergwijn donderdag kan meespelen in de thuiswedstrijd van PSV tegen Sporting Portugal in de Europa League. De international werd zaterdag tegen Vitesse (5-0) na ruim een uur spelen gewisseld, nadat hij in de eerste helft een tik op zijn linkerbovenarm had gekregen.

„Het was flink geïrriteerd. Maar ik ga er wel vanuit dat hij donderdag kan voetballen”, aldus Van Bommel. „We zitten in een fase dat we om de drie of vier dagen moeten voetballen. Ook daarom heb ik hem gewisseld.”