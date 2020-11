Lewis Hamilton: transformatie van een wereldkampioen

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen F1 Ⓒ ANP/HH

ISTANBUL - Wereldkampioen en wereldverbeteraar. Lewis Hamilton mag zich, nu zijn zevende Formule 1-titel een feit is, de succesvolste coureur aller tijden noemen. Maar voor de 35-jarige Brit is een andere missie naar eigen zeggen veel belangrijker geworden. criticasters vormen geen belemmering, maar lijken juist een aanmoediging voor hem om zich nog meer in te zetten voor gelijkheid en diversiteit.