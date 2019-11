Duitsland wint ruim, Wales naar EK

Serge Gnabry was met drie treffers de gevierde man bij het thuisteam. Leon Goretzka scoorde twee keer. Julian Brandt bracht in de extra tijd de zesde treffer op zijn naam.

Dankzij de zevende zege in de achtste groepswedstrijd verzekerde de Duitse formatie zich van de eindzege in de poule, met 21 punten. Nederland, dat zaterdag bij Noord-Ierland nog genoegen moest nemen met 0-0, eindigde als tweede, met 19 punten.

België

België heeft de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar afgesloten met een klinkende zege op Cyprus. In het Koning Boudewijnstadion werd het 6-1 voor de Belgen, die zodoende al hun kwalificatieduels hebben weten te winnen.

Opmerkelijk genoeg keken de Belgen na een kwartier wel tegen een achterstand aan. Nicholas Ioannou zette de Cyprioten op 0-1. Nog voor rust was het 4-1. Kevin De Bruyne en Christian Benteke namen beiden twee doelpunten voor hun rekening. Ook Yannick Carrasco was trefzeker. Het andere doelpunt kwam op naam van Kypros Christoforou, die de bal in eigen doel werkte.

België heeft in de tien wedstrijden 40 keer gescoord en slechts drie treffers geïncasseerd.

In dezelfde groep was ook Rusland al zeker van deelname aan het EK. De Russen sloten af met een 5-0-overwinning in San Marino.

Wales

Wales heeft zich opnieuw verzekerd van deelname aan het eindtoernooi om de Europese titel. De ploeg van bondscoach Ryan Giggs en zijn Nederlandse assistent Albert Stuivenberg versloeg concurrent Hongarije in Cardiff met 2-0. Aaron Ramsey kwam twee keer tot scoren.

Dankzij de vereiste zege eindigde Wales in groep E van de EK-kwalificatie achter poulewinnaar Kroatië op de tweede plaats, met veertien punten. Hongarije bleef op twaalf punten staan en zakte naar de vierde plaats. Slowakije eindigde met dertien punten als derde dankzij de afsluitende thuiszege van 2-0 tegen Azerbeidzjan.

Wales gaat voor de derde keer deelnemen aan een groot titeltoernooi. Na het debuut bij het WK in 1958 in Zweden, haalde de ploeg van aanvoerder Gareth Bale verrassend de halve finales van het EK in 2016. Daarin was de latere kampioen Portugal met 2-0 te sterk.

Letland

Letland heeft tijdens de laatste speelronde van de EK-kwalificatiereeks de eerste punten gepakt. De Letten wonnen in Riga met 1-0 van het reeds gekwalificeerde Oostenrijk.

Marcis Oss bezorgde Letland de verrassende zege. Letland had pas twee keer gescoord en al 28 tegendoelpunten.

In dezelfde groep had groepswinnaar Polen het lastig met Slovenië, dat met 3-2 verslagen werd. Jacek Góralski maakte in de 81e minuut het winnende doelpunt. Sterspeler Robert Lewandowski deed de hele wedstrijd mee bij de Polen en hij maakte de 2-1. Josip Ilicic maakte kort daarna gelijk. Dat deed hij op aangeven van Vitesse-aanvaller Tim Matavz, die in de eerste helft de 1-1 had gemaakt. Jasmin Kurtic kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart.

Deelnemersveld

Het deelnemersveld voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar is grotendeels bekend. Wales plaatste zich dinsdag als twintigste en laatste land via de groepsfase van het kwalificatietoernooi. De resterende vier plaatsen blijven voorlopig leeg. Eind maart wordt tijdens play-offs duidelijk welke vier landen het EK-deelnemersveld compleet maken.

De loting voor het EK is zaterdag 30 november.

Deelnemers EK:

Engeland, Tsjechië, Oekraïne, Portugal, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Denemarken, Kroatië, Spanje, Zweden, Polen, Oostenrijk, Frankrijk, Turkije, België, Rusland, Italië, Finland en Wales.