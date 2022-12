Bondscoach VS verwacht sterspeler Pulisic erbij tegen Oranje

Christian Pulisic tijdens de persconferentie een dag voor het treffen met Oranje. Ⓒ ANP/HH

De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter heeft er vertrouwen in dat Christian Pulisic zaterdag mee kan doen in de achtste finales op het WK tegen het Nederlands elftal. De 24-jarige aanvaller liep in het laatste pouleduel met Iran (1-0) een bekkenkneuzing op en pas na de laatste training op vrijdag moet blijken of hij fit genoeg is om mee te doen.