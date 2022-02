Bart Veldkamp zet vraagtekens bij starts op 500 meter: ’Niet in de buurt van een valse start’

Doordat Gao vroeg in het programma startte, was het wachten op de vele toppers. Bij twee van de topparen, waaronder de laatste rit, werd er vals gegeven. Onterecht, vindt Veldkamp die op de Spelen in het verleden zowel voor Nederland als België uitkwam.

„Deze twee starts op de olympische 500 meter zijn naar mijn mening zeer verdacht”, zo schrijft hij op Twitter. „In beide gevallen zit het niet eens in de buurt van een valse start.” De winnaar van olympisch goud in 1992 ondersteunt zijn bewering met de vertraagde weergave van beide starts.

Het blijft de vraag of (een van) de vier zonder valse start in de buurt waren gekomen van de toptijd van Gao, maar het is opmerkelijk dat er niet voor het eerst deze week een beslissing gunstig uitpakt voor een atleet uit het thuisland.

Op de Olympische Spelen van Peking zijn er bij het shorttracktoernooi al vaker vraagtekens gezet bij de scheidsrechterlijke beslissingen in het voordeel van China. De Koreanen deden al openlijk hun beklag over de gang van zaken.