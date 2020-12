PSV maakt slecht weekeinde topclubs compleet met gelijkspel bij SC Heerenveen

Ajax ging onderuit tegen FC Twente, Vitesse verloor bij PEC Zwolle, Feyenoord beet zich stuk op Heracles Almelo en AZ verslikte zich in FC Groningen. PSV had in de late zondagwedstrijd alle kans om te profiteren, maar faalde eveneens.

Ihattaren in de basis

Schmidt had Mohamed Ihattaren na een aantal wedstrijden rust weer in de Eindhovense basiself geposteerd, maar zag hoe zijn ploeg al in de eerste minuut op achterstand had kunnen komen. Henk Veerman haalde hard uit, maar PSV-goalie Yvon Mvogo redde goed in de korte hoek.

Dat deed de Eindhovense goalie twintig minuten later opnieuw, toen wederom spits Veerman dé kans op 1-0 kreeg. Na een geweldige Friese counter via Joey Veerman en Mitchell van Bergen had hij de bal voor het inschieten, maar lag Mvogo met een uitgestoken voet dwars.

Het eerste PSV-gevaar kwam via een hard schot van Ibrahim Sangaré en een artistiek hakje van Olivier Boscagli, maar beide keren stond Erwin Mulder paraat. Dat lukte de Friese goalie niet bij een prachtig wippertje van Mario Götze, die op aangeven van Cody Gakpo na een half uur de score opende.

Mitchell van Bergen (nog net zichtbaar) schiet SC Heerenveen na een prima actie op 2-1. Ⓒ ANP

Gakpo kreeg niet veel later een enorme kans op 0-2, maar tikte een voorzet van Denzel Dumfries naast. Joey Veerman was op slag van rust dichtbij de 1-1, maar zag Mvogo wederom redding brengen. PSV ging zo met een voorsprong de rust in, maar gaf (net als in eerdere wedstrijden) het duel in de tweede helft uit handen.

Wissels

Joey Veerman schoot na een klein uur spelen nog net naast, maar even later stuurde de Volendammer zijn plaatsgenoot Henk alleen op Mvogo af. Dit keer was er voor de Eindhovense goalie geen houden aan en trok de Friese spits de stand gelijk. Schmidt nam geen kinderachtige maatregelen en wisselde zowel Götze als Donyell Malen, voor de jongelingen Richard Ledezema en Joël Piroe. Eerder waren ook Ihattaren, Gakpo en Philipp Max al naar de kant gehaald.

SC Heerenveen was door de gelijkmaker echter helemaal in een flow gekomen en zette PSV via Van Bergen op achterstand. Weggestuurd door Rodney Kongolo passeerde de flankspeler Boscagli en passeerde Mvogo met een hard schot in de verre hoek. Daar leken de bezoekers geen antwoord meer op te hebben, maar diep in blessuretijd vond PSV (via de invallers) toch nog een gaatje. Op aangeven van Ledezma tikte Piroe de 2-2 binnen.

Strafschop teruggedraaid

Vervolgens ontpopte zich nog een knotsgekke slotfase, waarin scheidsrechter Bas Nijhuis SC Heerenveen nog een penalty leek te geven, toen Sangaré een Fries schot met zijn arm pareerde. Uit de videobeelden bleek echter dat Henk Veerman buitenspel had gestaan, waardoor de strafschop én de rode kaart werden teruggedraaid.

