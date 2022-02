Elftal van de Week: AZ hofleverancier na zege op Feyenoord

Doel

„Lars Unnerstall van FC Twente is mijn keeper deze week”, zegt de 21-voudig international. „Hij heeft zó veel uitstraling en ik snap nog steeds m’n God niet waarom hij weg is bij PSV. Als ik nu naar de keepers daar kijk en ik zie zo’n Unnerstall: het gaat om ballen tegenhouden - dat kan hij fantastisch - en verder ophouden. Alleen die bal aan je verdedigers geven, dat is toch niet zo moeilijk?”

Defensie

„Lutsharel Geertruida van Feyenoord is de rechtsback, dat is een heel zekere verdediger. Een sterke jongen, snel ook. Echt een allround voetballer en dat laat hij ook zien in duels als met AZ. Hij heeft heel veel overzicht, weet wat hij aan het doen is en grijpt in op de momenten dat het moet. Op een slippertje op het einde na, liet hij zien dat hij veel in zich heeft.”

„Pantelis Hatzidiakos van AZ staat centraal achterin. Ik heb hem wel eens mindere wedstrijden zien spelen, maar hij is de laatste tijd erg goed. Erg zeker ook in de dingen die hij doet. Of het nu om opruimen gaat of zijn passes. Doekhi en Oroz waren ook erg goed bij Vitesse, maar dit was echt een topduel.”

„Daarnaast staat Gernot Trauner van Feyenoord, echt mijn speler van de week. Hij was de beste van het veld tegen AZ, speelt alleen maar ballen vooruit en loopt niet te kloten naar achteren toe. Hij ziet het gewoon allemaal. Waar hij moet staan, waar en wanneer hij moet ingrijpen: het is net of hij altijd een fractie eerder is dan de aanvallers. Heel apart. Echt een heel goede verdediger.”

De Oostenrijke Gernot Trauner (r.) is een stabiele factor dit seizoen in het elftal van Feyenoord. Ⓒ Getty Images

„Bjorn Meijer van FC Groningen is de linksback. Hij beloonde zichzelf met een goal tegen Willem II en ik hem hierbij met een plek in het elftal. Hij is pas 18 jaar oud, maar doet het de laatste tijd goed daar. Tegen Feyenoord wacht komende zaterdag weer een mooie test voor zo’n jongen.”

Middenveld

„Dani de Wit van AZ vond ik één van de besten van het veld tegen Feyenoord. Hij heeft zoveel werklust, zit overal tussen, pakt overal zijn duels. Hij is heel bepalend voor het middenveld van AZ. Hij was het symbool voor het AZ tegen Feyenoord en vooral voor de manier waarop de ploeg de tweede helft standhield. Hij zweept de boel op, geeft energie.”

„Jens Odgaard van RKC Waalwijk ontpopt zich tot de jongen waar het elftal om draait daar. Hij kan heel goed tussen de linies spelen, voorin spelen en heeft een heel gave techniek. Hij heeft iets ongrijpbaars, tikt net de bal even weg als iemand wil ingrijpen. Hij is ook een sterke jongen die makkelijk scoort. Hij mislukte bij Heerenveen, maar floreert bij RKC nu echt.”

„Michal Sadilek van FC Twente staat linkshalf. Hij doet het echt goed. Hij is echt een betrouwbare en stabiele middenvelder. Hij heeft een goede passing, ziet het spelletje goed. Een speler die ze bij PSV, dat hem verhuurt, echt zouden kunnen gebruiken in de selectie. Naast hem doet Ramiz Zerrouki het ook goed bij Twente op het middenveld, hij is daar echt op zijn plek.”

Inigo Cordoba (m) tijdens het duel met Ajax. Ⓒ ANP/HH

Aanval

„Go Ahead Eagles leverde echt een geweldige teamprestatie tegen Ajax, het was echt strijden met zijn allen, maar Iñigo Córdoba gaf nog iets extra’s. Die jongen valt iedere week ongeveer op. Hij heeft een goede techniek en echt dat doorzettingsvermogen, wat je ook bij Dani de Wit ziet. Die begint de wedstrijd met de mouwen opgestroopt en die gaan pas naar beneden bij het eindsignaal. Daar houd ik van. Hij is ook echt heel doelgericht, daarom scoorde hij ook opnieuw. Het is lekker als je zo’n jongen in je ploeg hebt, die gaat nog wel een stap omhoog maken.”

„Tom Boere is met zijn twee goals voor SC Cambuur de spits. Hij is goed bezig als vervanger van Roberts Uldrikis en echt een spits die doorgaat tot het einde. Het publiek vindt dat ook mooi. Hij is altijd bezig en dat is lastig te verdedigen.”

„Jesper Karlsson van AZ is de linksbuiten. Die is stoïcijns, heeft schijt aan de hele wereld. Hij stopt af en toe een balletje met de hak, wat onnozele dingen, maar dat maakt het wel leuk om naar te kijken. Als hij aan de bal komt, moeten verdedigers echt oppassen. Hij stuurt je alle kanten op en daar kun je stapelgek van worden. Als je na de eerste, ook een tweede penalty tegen Feyenoord op deze wijze scoort, dan heb je wel karakter in je donder.”