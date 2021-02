Mathieu van der Poel slaat direct toe in UAE Tour

De Nederlandse wielrenner trok in de woestijn een waaieretappe in de sprint naar zich toe. Zijn landgenoot David Dekker kwam als tweede over de finish, voor Michael Mørkov uit Denemarken.

Het was voor de renner van Alpecin-Fenix, onlangs opnieuw wereldkampioen veldrijden, de eerste wegwedstrijd van het jaar. Voor Van der Poel was het zijn eerste overwinning op de weg sinds de Ronde van Vlaanderen, in oktober vorig jaar.

Door zijn zege begint Van der Poel maandag in de leiderstrui aan de tweede etappe. De meerdaagse koers eindigt volgende week zaterdag.

„Het was heel winderig en een lastige etappe. Maar ik had de benen vanaf het begin. Ik wist dat ik het kon afmaken in een sprint. Ik moest in een goede positie komen en op het juiste moment aangaan”, zei Van der Poel.

„Het is heel mooi om het wegseizoen zo te beginnen en het betekent veel voor me. Ik heb een week rust gehad en pas één week met de ploeg getraind. Ik had dit eigenlijk ook niet verwacht. Dit is de vorm van het veldrijden in de woestijn.”

Bekijk hieronder de beelden van de sprint: