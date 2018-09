Eerste goal Maher helpt Turken niet in Europa

Maher mocht na 61 minuten spelen invallen bij een 1-0 achterstand en tekende twaalf minuten later voor de 1-1. De vijfvoudig Nederlands international kwam in de zomer over van PSV waar hij weinig uitzicht meer had op speeltijd.

