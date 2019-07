Jordania wil beslag op goederen FC Den Bosch

De Georgische ondernemer zou met 99,9 procent van de aandelen grootaandeelhouder willen worden en de Brabantse club uit de eerste divisie uit de financiële problemen halen. Voetbalbond KNVB zette daar donderdag een streep door. De bond vond de herkomst van het geld onvoldoende duidelijk.

FC Den Bosch, dat al enige tijd in financiële moeilijkheden verkeert, heeft van de licentiecommissie van de KNVB nu uitstel gekregen tot 26 augustus om de begroting voor het komende voetbalseizoen rond te maken.

„We vinden het jammer dat hij deze weg heeft gekozen”, laat een woordvoerster van FC Den Bosch weten. „We werden verrast door de dagvaarding. Wij hadden dit veel liever in goed overleg afgewikkeld. Hij claimde tot voor kort dat hij het beste met de club voor had. Jordania denkt daar nu kennelijk anders over. We zullen ons woensdag netjes bij de rechtbank melden en dan gaan we ook inhoudelijk op de zaak in.”

Volgens de zegsvrouw is de directie druk bezig om de begroting van 3,8 miljoen euro sluitend te maken. „Daar wordt hard aan gewerkt. De gang naar de rechter maakt het er zeker niet makkelijker op.”

