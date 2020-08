Rinus van Kalmthout eert Arie Luyendyk in Indy 500

Veekay, zoals de Amerikanen Van Kalmthout noemen, zal de 500 mijl op de Indianapolis Motor Speedway in Indiana afleggen met een dubbel design, met aan de ene kant zijn eigen ontwerp en aan de andere kant dat van Luyendyk, waarmee de Nederlander in 1990 de illustere race voor de eerste keer op zijn naam schreef.

„Mijn Indy 500 helm is eindelijk klaar, ik wilde altijd al een bijzonder design voor deze speciale race”, aldus Van Kalmthout in een video, die hij via sociale media deelde.

„Dit jaar is het dertig jaar geleden dat Arie Luyendyk zijn eerste Indy 500 overwinning behaalde en het is mijn eerste Indy 500. Ik heb dus gekozen voor een split-design, met aan de ene kant de 1990 helm van Arie Luyendyk en aan de andere kant mijn eigen 2020 design. Ik denk dat het een mooi eerbetoon is aan Arie in deze speciale race en ik kan niet wachten om komende week snel te gaan op Indy!”

Sinds hij Luyendyk, die de Indy 500 ook in 1997 won, ontmoette ziet Van Kalmthout de oud-coureur als zijn ’racevader’. Hij overlegt zijn sportieve opties ook altijd met de tweevoudig winnaar. „Hij is echt een legende. Arie is heel belangrijk voor mij”, stelde Veekay eerder al tegenover De Telegraaf.

