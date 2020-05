Betty Stöve (74): ’Tennis zonder publiek? Dat vind ik niks’

Kiki Bertens en Betty Stöve, eind 2019. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Ze staat sinds kort weer bijna elke dag op de golfbaan en verschijnt ook af en toe in een winkel. In dat laatste geval draagt Betty Stöve, 74 jaar oud en woonachtig in het Belgische Brasschaat, het verplichte mondkapje. De Nederlandse tennisgrootheid uit de vorige eeuw ondergaat de coronacrisis gelaten en gedisciplineerd. Maar over de herstart van het huidige toptennis is ze somber. „Misschien gebeurt dat pas in maart van het volgend jaar.”