Italiaanse selectie staat hotel af aan coronapatiënten

In de 54 kamers van het spelershotel worden Italianen die eerder in een ziekenhuis zijn opgenomen in quarantaine geplaatst.

„Als we zo kunnen helpen, dan doen we dat graag”, zegt de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond. „Dit is nog nooit gebeurd”, reageert een dankbare burgemeester van Florence. „Dit is geschiedenis.”

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. De pandemie heeft al ruim 14.500 levens geëist.