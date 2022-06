Femke Bol zet zegereeks in Diamond League voort in Rome

Bol had meer dan 1 seconde voorsprong op Janieve Russell uit Jamaica, die tweede werd in 54,18. Anna Rizjikova uit Oekraïne eindigde als derde in 54,50.

De winnares van olympisch brons vervolgde in Rome haar zegereeks in de Diamond League. Bol won vorig jaar de 400 horden in alle wedstrijden uit de toonaangevende serie waar ze aan de start kwam, inclusief de finale in Zürich.