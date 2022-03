Michael van Gerwen toont weer zijn klasse in Premier League

De Nederlander had in de halve finale Joe Cullen verslagen met maar liefst 6-1. Hij was de avond begonnen met een wat zwaarder bevochten overwinning op James Wade, 6-5. Een week eerder was Van Gerwen ook al de sterkste in Exeter. Toen versloeg hij in de eindstrijd Peter Wright. Dat was de eerste ’toernooizege’ voor Van Gerwen dit jaar.

Van Gerwen rekende in een prima finale af met Smith. De Nederlander produceerde bijna 104 gemiddeld en gooide 6 van zijn 17 dubbels erin. Ook Smith gooide boven de 100 gemiddeld. Smith verloor afgelopen zondag de finale van de UK Open nog van Danny Noppert.

Van Gerwen leidt na vijf speelrondes de dans in de prestigieuze dartscompetitie. De 32-jarige Brabander heeft vier punten meer dan de nummers twee, Peter Wright en Jonny Clayton. Van Gerwen zegevierde in 2013 en van 2016 tot en met 2019 in de Premier League. Alleen Phil Taylor deed het beter met zes eindzeges.