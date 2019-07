Virgil van Dijk siert cover FIFA 20

De aanvoerder van Oranje is de eerste verdediger die de cover siert van het voetbalspel sinds de Braziliaan Roberto Carlos in 2003. „Het is voor mij een enorme eer om op de cover van FIFA 20 te staan”, zei de 28-jarige Van Dijk. „Ik speel FIFA al zolang ik me kan herinneren en daarom ben ik ongelooflijk trots dat ik Liverpool mag vertegenwoordigen op de cover.” Van Dijk won afgelopen seizoen met Liverpool de Champions League.

De Belg Eden Hazard, die onlangs Chelsea verruilde voor Real Madrid, staat op de voorzijde van de Standard Edition. Vorig jaar was die eer voor Cristiano Ronaldo.

Het spel is vanaf eind september verkrijgbaar.