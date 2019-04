Topbestuurder strijdt binnen FIFA tegen seksisme en racisme

Samoura volgde in 2016 de Fransman Jérôme Valcke op, die ten onder ging in een groot corruptieschandaal. Samoura zegt "door het glazen plafond te zijn gebroken'' in een "door mannen beheerste'' organisatie. "Ze zijn nu aan me gewend.''

"Maar er zijn mensen die vinden dat een donkere vrouw een organisatie als deze niet zou moeten leiden. Zo simpel is het. We vechten er dagelijks tegen. Ik wens geen racistische personen om me heen'', vertelde Samoura, die haar strijd tegen gelijkheid onverminderd voortzet. "Niemand vraagt een man als hij een dergelijke functie aanvaardt of hij er wel geschikt voor is. Ze gaan er vanuit dat het wel goed zit. Een vrouw moet zich nog steeds elke dag bewijzen.''