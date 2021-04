Manchester City verslaat Tottenham Hotspur in finale League Cup

De Fransman Aymeric Laporte kopte in de 82e minuut een corner van Kevin De Bruyne tegen de touwen. Zodoende is trainer Pep Guardiola nog altijd in de race voor drie hoofdprijzen dit seizoen. Steven Bergwijn mocht slechts in de 90e minuut invallen bij Spurs.

De landstitel lijkt slechts een kwestie van tijd, terwijl de Citizens komende week ook nog aantreden voor de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Het is de achtste League Cup-zege voor City in de historie van de club. Daarmee kwam de club op gelijke hoogte met recordhouder Liverpool. Zes van die acht zeges pakten de ’Citizens’ in de laatste acht jaar.

De prijzenkast van Tottenham blijft door de nederlaag nu al 13 jaar leeg.

De finale van de League Cup zou aanvankelijk worden gespeeld op 28 februari, maar werd verplaatst naar april in de hoop dat er toeschouwers aanwezig konden zijn. Onder toezien van enkele duizenden fans was Manchester City in de eerste helft de Spurs op vrijwel alle fronten de baas. Onder regie van De Bruyne dicteerde City en waren er kansen voor Phil Foden, Raheem Sterling en Riyad Mahrez.

In de tweede helft werd Tottenham, waar Ryan Mason de begin deze week ontslagen coach José Mourinho tot het eind van het seizoen vervangt, iets sterker. Zo kreeg Giovanni Lo Celso een kans, maar redde doelman Zack Steffen. Ook City kon maar niet scoren, totdat Laporte vrij werd gelaten bij de vrije trap van De Bruyne en raak kopte. De Spurs, die sinds 2008 wachten op een prijs, konden de nederlaag in de finale niet meer voorkomen.