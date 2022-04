Brentford-coach onder de indruk van Eriksen: ’Sprookje dat maar voortduurt’

Aan het begin van de tweede helft bracht Eriksen zijn ploeg aan de leiding tegen The Blues. Brentford won de wedstrijd uiteindelijk verrassend met 4-1. Na afloop van het duel ging het vooral over het optreden van de Deen.

Brentford-trainer Thomas Frank stak niet onder stoelen of banken hoe blij hij is met de komst van Eriksen en had niet verwacht dat hij al zo snel op zijn oude niveau zou zijn. „Zijn hele lichaam is natuurlijk gecheckt en fysiek zat het goed. Daarnaast was Christian vastberaden om naar het WK te gaan. Toch wisten we van tevoren niet hoe snel hij daadwerkelijk terug zou keren op dit niveau”, zei de keuzeheer in gesprek met Sky Sports.

Frank is onder de indruk van wat Eriksen nu al laat zien. „Dit is een sprookje dat maar voortduurt en daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Ik heb ook tegen hem gezegd dat ik blij ben dat hij na zijn doelpunten voor Denemarken nog wat goals voor ons heeft bewaard”, lachte Frank.