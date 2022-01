Geplaagde Eden Hazard helpt Real Madrid ontsnappen in Copa del Rey

Na 90 minuten stond het nog 0-0 in Elche, waar de nummer 15 van La Liga eerder in het seizoen voor de competitie met 2-1 had verloren van Real. De koploper raakte in nood toe Marcelo in de 12e minuut van de verlenging met direct rood naar de kant moest na een overtreding op Josan Ferrández. Twee minuten later nam de thuisploeg ook nog een voorsprong. Invaller Gonzalo Verdú schoot uit een vrije trap in twee keer raak.

Vijf minuten later stond het alweer gelijk door Isco, die op de juiste plaats stond om een schot van Dani Ceballos van richting te veranderen. Vervolgens was het Eden Hazard, de Belgische international die zo vaak geblesseerd was, die het duel besliste. Elche leek in de slotminuut nog gelijk te maken. Maar bij een schot van aanvoerder Fidel dat doel trof, lag zijn medespeler Gonzalo Verdú in de ogen van de arbiter hinderlijk en in buitenspelpositie in de weg.