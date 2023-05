Ten Hag heeft vertrouwen in nieuw contract sterspeler Rashford

De verbintenis van Rashford bij United loopt nog een jaar door, maar er wordt al enige tijd gesproken over een verlenging. „Ik laat dit proces gaan”, aldus de Nederlandse coach. „Het is op dit moment niet belangrijk voor mij of Rashy. Hij is bezig met doelpunten maken. Hij speelt dit seizoen geweldig en het team speelt geweldig. We moeten naar de Champions League en willen ons daarop concentreren. Marcus wil blijven en wij willen dat hij blijft, dus ik denk dat we elkaar daarin wel zullen vinden.”

De eerste vier plaatsen in de Premier League geven recht op deelname aan de Champions League. Manchester United staat met nog drie wedstrijden te gaan 1 punt boven nummer 5 Liverpool. De ploeg van Ten Hag heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Zaterdag speelt Ten Hag met zijn team tegen Bournemouth. Het is onzeker of Rashford fit genoeg is om in dit duel mee te doen. Hij meldde zich vrijdag ziek.