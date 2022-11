AZ verlengt met ‘Beul van Belgrado’ Owusu-Oduro

Owusu-Oduro maakte namens de Alkmaarse beloftes op 26 augustus 2022 zijn profdebuut in het betaald voetbal. De 18-jarige jeugdinternational verdedigde die avond het doel van Jong AZ in het verloren uitduel met FC Eindhoven (1-0).

In totaal speelde de Purmerender van Ghanese komaf vier wedstrijden voor de ploeg van Maarten Martens, waar de twee jaar oudere Sem Westerveld als eerste doelman geldt.

Mooie week

Het is een mooie week voor Owusu-Oduro. Afgelopen dinsdag vertolkte hij een heldenrol in Belgrado, waar AZ Onder-18 na strafschoppen Europese overwintering afdwong tegen Rode Ster. Owusu-Oduro stopte onder andere de eerste Servische penalty, terwijl ook de laatste ‘pingel’ door Rode Ster werd gemist.

De jonge doelman is afkomstig van D.V.C. Buiksloot, de club die in 2019 fuseerde met De Volewijckers, de voormalige profclub uit Amsterdam-Noord. Owusu-Oduro maakt sinds 2015 deel uit van de jeugdopleiding van AZ, nadat hij al een seizoen had getraind in de AZ Voetbalschool. Op 2 oktober 2020 tekende hij in Alkmaar zijn eerste profcontract.

Rome-Jayden Owusu-Oduro in actie. Ⓒ Ed van de Pol

Trainingsgroep AZ 1

De jonge doelman is onderdeel van een talentvolle lichting, dat afgelopen seizoen bij de oudste junioren zowel de landstitel als de KNVB-beker veroverde. Sinds het begin van deze jaargang behoort Owusu-Oduro ook tot de dagelijkse trainingsgroep van AZ 1.

,,Het geeft een goed gevoel dat AZ zijn vertrouwen in mij uitspreekt”, vertelde de doelman vrijdagmiddag in het AFAS Stadion. ,,Ik heb er hard voor gewerkt en dat wordt nu beloond. Mijn uiteindelijke doel is natuurlijk eerste keeper van AZ worden”, aldus Owusu-Oduro. ,,Zelf heb ik vooral veel stappen in mijn persoonlijkheid gemaakt. Zo heb ik onder meer beter leren omgaan met tegenslagen. Het keepen kan ik natuurlijk altijd blijven ontwikkelen, maar ook dat mentale aspect is erg belangrijk.”