Ook Pinot zakt door het ijs in Giro

Pinot heeft geen brandstof meer vandaag. Ⓒ Getty Images

De Franse wielrenner Thibaut Pinot gaat zijn derde plaats in de Ronde van Italië wellicht verspelen. De renner van Groupama-FDJ is in de voorlaatste etappe op de tweede van drie Alpencols de aansluiting met de andere klassementsrenners verloren.