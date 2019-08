Hockeyster Jonker: ’Ik dacht: Kan en wil ik dit nog wel?’

Kelly Jonker in duel met keeper Angelina Iashina van Rusland tijdens het Europees kampioenschap hockey. Ⓒ ANP

ANTWERPEN - Ze dacht na het gewonnen WK in Londen even bij te moeten tanken, maar de vermoeidheid werd almaar groter. Totdat ze besefte dat ze zowel fysiek als mentaal was opgebrand. Spits Kelly Jonker (29), het opgefleurde goudhaantje van Oranje dat vanavond in de halve van het EK aantreedt tegen Engeland, over de donkerste en meest leerzame periode uit haar carrière.