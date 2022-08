Gaat Ihattaren zijn belofte ooit inlossen? Leven voetbalparel blijft maar tumultueus

Premium Sterren

Blauwe plekken en heimwee: in de kooi geharde Britse leeuwin Chloe Kelly nu superster

Ze bezorgde Engeland een historische EK-winst door in de finale in blessuretijd nog te scoren. De 2-1 winst van de Britse leeuwinnen op Duitsland maakte van Chloe Kelly een heuse ster in haar thuisland. Britse media raken niet uitgepraat over de 22-jarige, wier carrière haar niet zomaar kwam aanwaai...