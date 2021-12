Europa League: Barcelona loot Napoli, Van Bronckhorst treft Malen

De eerste wedstrijd van het tweeluik wordt in Napels gespeeld, de return is een week later in Camp Nou.

Ook Giovanni van Bronckhorst wacht met zijn club Rangers FC een mooie clash, hij kruist de degens met het Borussia Dortmund van Donyell Malen. Van Bronckhorst gaat eerst op bezoek in Duitsland, en mag het karwei een week later in Schotland afmaken.

Bekijk ook: Ajax tegen Internazionale van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in achtste finale Champions League

Atalanta Bergamo, met de Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners, werd gekoppeld aan Olympiakos. De Italianen werden in de Champions League uitgeschakeld door Villarreal, dat dankzij een uitblinkende Arnaut Danjuma het slotduel in Bergamo won.