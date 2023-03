Statistieken Champions League: Haaland subliem bij City, Inter houdt stand in Porto

Volg alle wedstrijden via ons scorebord.

Manchester City - RB Leipzig

Erling Haaland scoorde de voorbije maanden iets minder frequent voor Manchester City dan aan het begin van het seizoen, maar dinsdag liet hij zich weer ouderwets gelden. In de achtste finales van de Champions League tegen RB Leipzig scoorde het 22-jarige wonderkind liefst vijf treffers tijdens de 7-0 overwinning.

FC Porto - Internazionale

Internazionale heeft zich ten koste van Porto verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Champions League. Inter hield de Portugezen in Porto op 0-0 en dat was voldoende na de 1-0-overwinning in Milaan.