Meesterknecht George Bennett met de schrik vrij

Een van de meesterknechten binnen de superploeg van Jumbo-Visma kwam twee keer ten val in de buurt van Nice, waar de in eerste instantie door corona veelbesproken Tour-start plaatsheeft. „Ik voel me vanochtend een stuk beter dan de momenten dat ik op het asfalt klapte”, aldus de 30-jarige Bennett.

„Ik heb aan mijn twee valpartijen vooral oppervlakkige verwondingen overgehouden. Het was al hectisch toen het nog droog was, maar toen het begon te regenen werd het spekglad en nóg gevaarlijker. Ik ben vooral blij dat onze kopmannen Tom en Primoz (Roglic, red.) heelhuids door die etappe zijn gekomen. Dat is het belangrijkste.”

Deze zondag krijgt het peloton rond Nice meteen drie serieuze cols voor de kiezen, met opnieuw gevaarlijke afdalingen, al is nu de verwachting dat het wel droog blijft. „Laten we hopen op droge wegen en dat we deze eerste Tour-week goed doorkomen.”