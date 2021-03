EK indoor atletiek: Visser, Sedney en Smet naar halve finales 60 meter horden

Visser snelde eind februari in Madrid naar een tijd van 7,81 seconden. Het was niet alleen een Nederlands record, maar ook de beste tijd van een Europese atlete in dit indoorseizoen. Zoë Sedney kwalificeerde zich ook voor de halve finales. Het pas 19-jarige talent eindigde in 8,01 als tweede in haar heat en plaatste zich direct voor de volgende ronde. De halve finales en de finale van de 60 horden zijn zondag.

„Het was vooral de bedoeling scherp te worden en het gevoel te krijgen”, zei Visser na haar race. „Morgen moet het gewoon wat scherper. Het is een beetje vervelend dat de halve finale en finale op dezelfde dag plaatsvinden, maar dat is voor iedereen hetzelfde.”

Smet naar halve finales mannen

Koen Smet slaagde erin zich te plaatsen voor de halve finales van de 60 meter horden bij de mannen. De vierde plaats in zijn serie volstond om nogmaals in actie te komen in de Arena van Torun. Smet liep 7,80 en ging naar eigen zeggen niet voluit. Hij scherpte dit seizoen zijn persoonlijk record aan tot 7,65.

Tegenvaller voor Foppen

Voor Mike Foppen draaide het EK uit op een sof. De atleet, die deze winter imponeerde op de 3000 meter en zich met een Nederlands record van 7.42,55 tot de kanshebbers op een medaille rekende, werd uitgeschakeld in de series.

De Nijmeegse atleet nam vanaf de start het initiatief en liep een aantal ronden ver voor de groep uit. Eerst alleen, later voegde de Fransman Jimmy Gressier zich bij hem. Zijn tactiek pakte verkeerd uit. In de slotronde zakte zijn tempo in en viel hij terug naar de vierde plaats. Onder anderen de Noorse titelverdediger Jakob Ingebrigtsen ging hem nog voorbij vlak voor de finish.

Die vierde plaats betekende geen directe kwalificatie, maar zijn eindtijd van 7.49,99 was ook net niet toereikend. Drie atleten in de serie voor hem waren iets sneller en zij mochten op tijd door naar de finale.

„Ik was niet goed genoeg. Of het een vormdip is, weet ik niet. Ik kan eigenlijk niets aanvoeren als excuus, want ik voelde me fit”, zei een teleurgestelde Foppen na zijn race. „Als ik wel in de finale was gekomen, had ik daar voor spek en bonen meegedaan vrees ik.”