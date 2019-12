Sport Kort: Nederlands zeilduo voorlopig negende

09.51 uur: De Nederlandse zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz staan na de tweede dag van het WK in de 49erFX-klasse op de negende plaats. Nadat er in Auckland op de openingsdag vanwege te hevige wind niet gevaren kon worden, stonden er woensdag vier races gepland. Die verliepen voor het Nederlandse duo met wisselend resultaat. De laatste race werd gewonnen.

In de eerste drie races eindigden de regerend Europees en wereldkampioenen respectievelijk op de 17e, 7e en 11e plaats. "Het was nog niet supergoed, maar ook niet dramatisch", meldde Bekkering vanuit Niew-Zeeland. "We staan er nog prima bij, alles kan nu nog. Wel moeten we de komende dagen netjes blijven varen en hebben we iets minder ruimte voor grote fouten. Dus gaan we extra focussen dat dat niet gebeurt."

Duits sprintkanon slaat Tour over

Pascal Ackermann Ⓒ AFP

08.06 uur: De Duitse wielrenner Pascal Ackermann neemt komend jaar nog niet deel aan de Ronde van Frankrijk. De topsprinter van Bora-hansgrohe, dit jaar goed voor dertien overwinningen, mikt in 2020 in eerste instantie op de klassieker Milaan-Sanremo en de Ronde van Italië. In de Giro won Ackermann dit jaar al twee etappes.

„De Tour is volgend jaar niet voorbestemd voor de topsprinters”, verklaarde teammanager Ralph Denk de keuze Ackermann in juli thuis te laten. De 25-jarige renner moet nog een jaartje geduld hebben. „Ik heb hem beloofd dat hij in de tijd dat hij nog bij ons onder contract staat de Tour zal rijden”, zei Denk. Dat moet dan het jaar erop gebeuren want Ackermanns verbintenis met Bora loopt tot het einde van 2021.

LeBron neemt Lakers bij de hand

LeBron James Ⓒ AFP

07.48 uur: Los Angeles Lakers blijft voorlopig het best presterende team in de Western Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers versloegen Denver Nuggets, een team dat de competitie ook sterk is gestart, met 105-96. De topschutters zaten in het winnende kamp: Anthony Davis en LeBron James waren beiden goed voor 25 punten.

De Lakers herstelden zich daarmee in Denver van de nederlaag zondag thuis tegen Dallas. Dat was het eerste verlies na tien overwinningen op rij. Voor Denver, dat Jamal Murray met 22 punten als meest productieve speler had, was het de tweede nederlaag na een serie van zes overwinningen.

Los Angeles leidde halverwege met elf punten verschil, maar die marge was in het derde kwart volledig verdwenen na een driepunter van Paul Millsap: 72-71. Die voorsprong voor Denver hield niet lang stand. In het vierde kwart liepen de Lakers weer langzaam weg van de thuisploeg.