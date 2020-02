Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado wil heel graag de ‘Leading Lady’ zijn

Ceylin del Carmen Alvarado Ⓒ Hollandse Hoogte

Moeilijk? Dat gaat ook, dacht Ceylin del Carmen Alvarado toch wel een keer of drie, vier in de cross die haar de eerste wereldtitel bij de elite-vrouwen heeft opgeleverd. Tot haar grote geluk. ,,Ik weet niet of ik nu al de leading lady ben van deze sport, maar ik ben wel aardig op weg’’, zegt de Rotterdamse op de Zwitserse luchtmachtbasis in Dübendorf, na een heel beklijvend sprintje met landgenote Annemarie Worst.