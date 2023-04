Premium Het beste van De Telegraaf

Rory McIlroy is erop gebrand om ’verraders’ lesje te leren op de baan ’LIV-rel’ taboe bij Masters, waar 18 deserteurs present zijn

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Rory McIlroy. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Op de heilige golfgrond van The Masters is het respect van de spelers zo groot dat er geen plaats is voor de rel rond de ’LIV-spelers’. De organisatie heeft op subtiele wijze laten weten dat het niet gediend is van uitspraken die een negatief effect hebben op de eerste major van het jaar. Om die reden werd er ook geen uitnodiging gestuurd naar LIV-ceo Greg Norman (68), die drie keer in zijn loopbaan tweede werd bij The Masters, maar als de kwade genius wordt gezien in de rel. „We willen de focus op de Masters-competitie”, zegt voorzitter Fred Ridley.