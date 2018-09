Kampong en Bloemendaal in finale Euro Hockey

Op het veld van Bloemendaal versloeg landskampioen Kampong het Belgische Herakles met 6-2. Herakles debuteerde in het Europese clubtoernooi dat in 2016 gewonnen werd door Kampong. Bloemendaal was met 6-0 te sterk voor Rotterdam.

Kampong won dankzij twee velddoelpunten, die in de EHL voor twee tellen, van Björn Kellerman en één van Constantijn Jonker. De Utrechters leidden na het eerste kwart al met 4-0, zagen Nicolas De Kerpel in het derde kwart tegenscoren, waarna Kellerman de marge in het laatste kwart weer op vier punten verschil bracht.

Voor thuisclub Bloemendaal werden de 'dubbeltellers' gemaakt door Jamie Dwyer (strafbal), Florian Fuchs en Thierry Brinkman. De finale wordt zondagmiddag gespeeld.