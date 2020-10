Neymar passeert Ronaldo en krijgt Pelé in vizier

Twee van zijn drie doelpunten maakte Neymar in de laatste tien minuten. In de 83e minuut zette hij zijn land vanuit een penalty op een 3-2-voorsprong en in de vierde minuut van de extra tijd tikte hij eenvoudig raak toen hij de bal voor zijn voeten kreeg via de paal.

Renato Tapia

André Carrillo had de Peruanen al in de zesde minuut op voorsprong gezet. Na een klein halfuur was Neymar voor het eerst vanaf elf meter trefzeker, waarna oud-Feyenoorder Renato Tapia de 2-1 voor zijn rekening nam. Richarlison maakte na een uur gelijk.

Peru eindigde het duel met negen man omdat keeper Carlos Cáceda en verdediger Carlos Zambrano in de slotfase rood kregen.

Door zijn drie doelpunten steeg Neymar naar de tweede plaats in het doelpuntenklassement voor het nationale elftal. Hij kwam op 64 goals en passeerde Ronaldo (62). Voetballegende Pelé voert de ranglijst aan met 77 doelpunten.

Luis Suarez

Uruguay verloor met 4-2 van Ecuador. Luis Suarez maakte beide goals voor de verliezen uitploeg. Alle twee kwamen ze tot stand vanaf de penaltystip.

Suarez staat nu op 60 goals voor de nationale ploeg van Uruguay. Daarmee bevindt hij zich nu in een select gezelschap. Alleen Pelé, Lionel Messi, Ronaldo en Neymar maakten net als hij minstens 60 treffers voor een Zuid-Amerikaans land.

Radamel Falcao

Het duel tussen Chili en Colombia leverde geen winnaar op. Het werd 2-2. Radamel Falcao bezorgde de Colombianen met een doelpunt in blessuretijd een punt.