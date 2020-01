Kenneth Vermeer kan ook naar Los Angeles FC

Kenneth Vermeer Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Kenneth Vermeer kan zijn carrière ook voortzetten bij Los Angeles Football Club, de iets jongere club in dezelfde stad aan de Amerikaanse westkust. Dat Vermeer naar de Major League Soccer (MLS) verhuist, is bijna zeker. Zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht is in gesprek met diverse partijen in Los Angeles en er is zicht op een transfer.