Kenneth Vermeer naar Los Angeles FC

Met Justin Bijlow en Nick Marsman beschikt trainer Dick Advocaat over twee bekwame doelverdedigers in zijn selectie. Door het wegvallen van het relatief hoge salaris van Vermeer heeft de Rotterdamse club wat financiële ruimte om nieuwe spelers aan te trekken.

Vermeer staat sinds 2014 onder contract bij Feyenoord. Bondscoach Ronald Koeman riep hem in november nog als reservedoelman op voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Vermeer moest zich echter wegens een blessure afmelden.

Feyenoord wil spits en middenvelder

Feyenoord krijgt door het vertrek van Vermeer de de ruimte het salarisbudget gebruiken voor de komst van een spits en een middenvelder. Vermeer heeft zijn zinnen al gezet op Amerika. Hij is diverse keren op vakantie geweest in de buurt van Los Angeles en vindt het leven daar geweldig. Bij Los Angeles FC kan hij direct eerste doelman worden. Dat is hij op dit moment bij Feyenoord ook.

Vermeer denkt nu één keer de kans te hebben om zijn droom waar te maken. Als speler heeft hij alles meegemaakt in Europa. Hij won zes landstitels, tweemaal de KNVB-beker, drie keer de Johan Cruijff Schaal en hij werd tweemaal Europees kampioen met Oranje onder 21. Hij kwam vijf keer uit voor Oranje.