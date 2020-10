Noa Lang verlaat Ajax voor Club Brugge

De Belgische kampioen neemt de aanvaller eerst op huurbasis over. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt deze overeenkomst omgezet in een permanente transfer. De 21-jarige spits stond nog tot medio 2021 onder contract bij Ajax.

Lang speelde vanaf 2013 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 26 september 2018 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de KNVB-bekerwedstrijd tegen Te Werve. In totaal speelde de international van Jong Oranje veertien wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en daarin scoorde hij vier keer.

In de tweede helft van het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor FC Twente. Met Jong Ajax werd hij in het seizoen 2017-2018 kampioen van de Jupiler League. Bij Club Brugge staat ook Ruud Vormer onder contract.