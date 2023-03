Leeds United moet stadion sluiten wegens ’bedreiging’

Elland Road in Leeds. Ⓒ ANP/HH

Het Engelse Leeds United heeft vrijdag op advies van de politie stadion Elland Road gesloten. Aanleiding daarvoor is een bedreiging die via social media werd geuit. Leeds besloot onder meer de kantoren, de fanshop en het ticketbureau in het stadion „tot nader order” te sluiten. De politie onderzoekt hoe serieus de bedreiging is.