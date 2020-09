José Mourinho furieus na hoge nood bij vluchtende Eric Dier

Beiden kwamen een paar minuten samen terug naar buiten. „Ik kon er niks aan doen. Het was de natuur die riep”, verklaarde Dier achteraf. „José was er niet al te blij mee. Ik hoorde dat Chelsea een kans kreeg terwijl ik van het veld was, maar gelukkig scoorden ze niet.”

Uiteindelijk kegelde Tottenham, met Steven Bergwijn in de basis, Chelsea uit de League Cup. De Spurs wonnen de Londense derby die in 1-1 was geëindigd na strafschoppen.

Tottenham zag wel humor in het plotselinge toiletbezoek van Dier en postte na het duel een foto van een wc-pot en een halfgebruikte rol wc-papier op sociale media. De wc-pot werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd.